Knalapparaat in boomgaard splijtzwam in Betuwe

Een knalapparaat houdt de gemoederen bezig in Tricht. Het moet vogels wegjagen bij de fruitbomen, maar buren hebben er last van. De politiek is verdeeld, want hoort zoiets er niet bij als je woont in een fruitgemeente?

De gemeenteraad kwam er nog niet uit en wacht eerst nader onderzoek af om te bepalen of er paal en perk gesteld moet worden aan het gebruik van het knalapparaat in een Trichtse boomgaard. Omwonenden hadden erover geklaagd. Een nieuwe pachter heeft het apparaat dit jaar in gebruik genomen om vogels te verjagen die het gemunt hadden op zijn kersen.

D66 en GroenLinks schaarden zich achter de bezwaarmakers, omdat volgens hen ook in een fruitgemeente als West Betuwe niet alles hoeft te wijken voor de belangen van fruittelers. Rita Boer Rookhuiszen (D66): ,,Er wonen ook niet-fruittelers in onze gemeente.”

Opgegroeid in de Betuwe

Maar de meeste andere fracties (SGP, CDA, VVD, LLB) vinden dat wie in een fruitgemeente komt wonen maar begrip moet hebben voor zaken die fruittelers nodig hebben om hun vruchten te beschermen. Dus ook voor een knalapparaat dat tussen zonsopkomst en zonsondergang met doffe knallen probeert de vogels te verjagen. Gerard Kievit (SGP): ,,Zo zijn we opgegroeid in de Betuwe en West Betuwe is een fruitgemeente.”

D66 en GroenLinks stelden voor om het knallen te beperken tot knallen van maximaal 75 decibel, het apparaat zou op minimaal 200 meter van andere huizen moeten staan en alleen tussen 07.00 en 19.00 uur gebruikt mogen worden. Na een lange discussie nam D66 het voorstel terug, in afwachting van een onderzoek naar wat de consequenties zouden zijn van dit voorstel voor de fruitteeltbedrijven. De discussie keert in 2023 terug op de raadsagenda.

Opvallend voor de oppositie was dat de veruit grootste raadsfractie in de gemeenteraad, Dorpsbelangen, hier verdeeld over zou gaan stemmen. Terwijl die fractie tot dusverre steevast eenstemmig oordeelde over alle raadsvoorstellen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.