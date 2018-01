Knorhof 2.0: Stal met 5.000 zeugen, liefst met hun pootjes op de grond

ERICHEM - In de nieuwe stal in Erichem krijgen de dieren van varkensboer Straathof meer ruimte, als het kan met de pootjes op de grond. Als de instanties echter tegenwerken, krijgt Knorhof 2.0 opnieuw een verdieping.

De officiële aanvraag is nog niet ingediend, maar een nieuwe stal moet er zeker komen. De stal brandde afgelopen zomer af.

Jan Voermans is er namens eigenaar Adriaan Straathof over in gesprek met de provincie. ,,We willen een stal met 5.000 fokzeugen. En daar komen natuurlijk een boel biggen bij.’’

Meer ruimte

Voorheen hield Straathof in Erichem ook vleesvarkens. ,,Die komen er niet opnieuw. De twee soorten passen qua gezondheid eigenlijk niet zo goed bij elkaar en Straathof is toch meer van het fokken’’, stelt Voermans.

De varkens krijgen in Erichem meer ruimte dan het geval was in de stal die afgelopen zomer afbrandde. ,,Dat moet, fokzeugen hebben meer ruimte nodig dan vleesvarkens.’’

'Tegenwerking? Dan toch een verdieping'

Straathof wil dan ook meer grondoppervlakte gaan bebouwen dan in de oude situatie. Om dat voor elkaar te krijgen moet de boer zich aan een aantal strikte regels houden en medewerking krijgen van de bevoegde instanties: gemeente, provincie en omgevingsdiensten.



,,We willen de nieuwe stal graag volledig op de grond houden’’, geeft Voermans aan. ,,Maar als dat onmogelijk wordt gemaakt, zullen we alsnog kiezen voor een stal met een verdieping erop.’’

Quote We willen de nieuwe stal graag volledig op de grond houden, maar als dat onmogelijk wordt gemaakt, zullen we alsnog kiezen voor een stal met een verdieping erop. Jan Voermans, woordvoerder Knorhof

Scenario's

D66 en Partij voor de Dieren hebben meermaals aangegeven een politieke discussie te willen voeren omtrent de megastal. Die staat nu gepland voor de raadsvergadering van dinsdag. Om het gesprek richting te geven heeft het college drie mogelijke scenario's uitgewerkt.



In het eerste scenario houdt Buren er rekening mee dat Straathof wil uitbreiden, in het tweede dat de boer gaat herbouwen binnen de nu toegestane kaders en in het derde sorteert de gemeente voor op een verbanning van de megastal. In dat laatste geval moet de raad de bestemming wijzigen en zal Straathof een miljoenenclaim indienen voor planschade en inkomstenderving.



Hoe hoog de inkomsten van Straathof in Erichem zijn, is lastig te bepalen. Jaarrekeningen laten zeer diverse cijfers (winst en verlies) zien. In 2015 was Straathof met 20 stallen en een omzet van 48 miljoen euro een van de grootste varkensboeren van Europa.