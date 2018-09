Koerier (28) verongelukt op snelweg in België: 'We zijn er helemaal kapot van'

BREENDONK - Een 28-jarige man uit Den Dungen is dinsdag bij een ongeluk op een snelweg in België om het leven gekomen. De chauffeur van de bestelwagen reed door een nog onbekende oorzaak in op een file en klapte achterop een vrachtwagen. Artsen probeerden zijn leven nog te redden, maar hulp mocht niet meer baten.

De 28-jarige chauffeur was in dienst bij uitzendbureau Synergie Logistiek in Den Bosch en reed sinds enkele maanden voor Van Opzeeland. Bij het bedrijf in Hedel reageren ze geschokt.

,,Dit is een drama. We zijn er helemaal kapot van’’, zegt vestigingsdirecteur Bert Brouwers tegen het BD. ,,De impact hier is enorm. Hij werkte hier pas een paar maanden, maar we hebben hem in die tijd goed leren kennen. Dit was een man die altijd met plezier naar zijn werk ging.’’

Harde klap

De fatale aanrijding gebeurde dinsdagochtend rond acht uur op de A12, vlak onder Antwerpen. De chauffeur moest bij drie adressen in België spullen afleveren. Ter hoogte van afrit Londerzeel-industrie ging het mis: de Brabander merkte een vrachtwagen die in de file stond te laat op. Er volgde zo een harde klap dat de lading in de laadruimte van de bestelwagen naar voor schoof.

Artsen probeerden de zwaargewonde bestuurder nog te reanimeren, maar het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Door het ongeval was de rechter- en middenrijbaan lange tijd afgesloten.

Gesprek

Dat zorgde voor heel wat file richting Brussel. De bestelwagen vervoerde onder meer schoenen en papier. De politie onderzoekt of hij te zwaar geladen was.

In de loop van dinsdag gaat Van Opzeeland in gesprek met Synergie Logistiek om te kijken hoe ze samen kunnen optrekken bij de afhandeling van het drama.