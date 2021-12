Kogel is door de kerk: Fruitcorso op Unesco-lijst voor Cultureel Erfgoed: ‘Dit zorgt voor een mentale booster’

TIEL - De Nederlandse corsocultuur is bijgeschreven op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Het Unesco-comité maakte het besluit donderdagochtend wereldkundig in Parijs. Dat zorgde voor blije en trotse reacties in Tiel, bij alles en iedereen die het Fruitcorso een warm hart toedraagt.

Voorzitter Laurens Verspuij van de Stichting 4-Stromenland, tevens economieleraar op het Lingecollege in Tiel. zag de uitkomst met zijn leerlingen in de klas. ,,Ik was zelf natuurlijk heel nieuwsgierig”, vertelt hij. ,,Maar dit is voor Tiel ook belangrijk nieuws. Toen het nieuws bekend was, klonk er applaus in de klas. Een aantal leerlingen bouwt mee aan jeugdcorsowagens. Bij hen leefde het ook.”

‘Mooi cadeau voor zestigste verjaardag’

Allerlei seinen stonden in het voortraject op groen, had pr-man Martijn van Eck de voorbije weken wel opgevangen. ,,Maar het moet dan nog wel gebeuren. Allerlei app-groeps waar ik in zit met mensen uit corsoclubs ontploften. Dit is een prachtige erkenning, toebedeeld op wereldniveau door de allerhoogte instantie. Het maakt ons trots. Een mooier cadeau voor onze zestigste verjaardag hadden wij ons niet kunnen wensen. Nu maar hopen dat we het na twee afgelaste edities in september mogen vieren.”

Verspuij spreekt van ‘een mentale booster’. Hij hoopt op meer sponsor- en subsidiegelden met het verkrijgen van ‘deze eretitel’. ,,Maar ik hoop vooral dat we met deze plek op de Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed extra toeloop krijgen naar ons evenement.”

‘Dit moet iedereen toch eens hebben gezien’

,,Soms beschouwen wij in Rivierenland het Fruitcorso na al die jaren als iets heel gewoons. Maar dat is niet zo. Ik hoop dat mensen van dichtbij, maar ook van verder weg in Nederland en misschien wel uit het buitenland ons gemakkelijker vinden. Laat ze naar Tiel komen. Om te zien hoe ontzettend creatief bouwers zijn bij het ontwerpen van hun wagens. Met al het fruit en de zaden, die kleurenpracht. Dat móet iedereen toch eens hebben gezien.”

