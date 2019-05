Koning en koningin touren door Rivierenland

Rondje Rivierenland

Deze morgen begint het koninklijk paar met een bezoek aan het Tree Centre Opheusden, het samenwerkingsverband in de laanbomsector. Bij een rondgang door laanboomkwekerij Volentis krijgen koning en koningin uitleg over innovaties en spreken ze met leerlingen van vmbo-school Helicon uit Kesteren. In Tiel staat een gesprek gepland met vertegenwoordigers van de Logistieke Hotspot Rivierenland en leerlingen van opleidingsinstituut ROC Rivor over ondernemen, innovatie, onderwijs en samenwerking.

In Geldermalsen worden koning en koningin ontvangen in de proeftuin van Koninklijke FruitMasters . In de proeftuin krijgt het koninklijk paar uitleg over circulaire fruitteelt, maar ook over huisvesting van arbeidsmigranten en innovatie: bijvoorbeeld hoe je drones kunt gebruiken in de fruitteelt.



In Culemborg wordt met en over jongeren gesproken. Hier is de manier waarop de gemeente omgaat met jongerengroepen en jeugdproblematiek het thema.