KunstKabinet Tiel: galerie en stadsatelier ineen

kunst in rivierenland De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Truus Thijssen en Gert van Otterloo over het KunstKabinet: ‘een combi’ van galerie en atelier in hartje Tiel, dat zich in mum van tijd op de kaart heeft gezet.

De bevlogen kunstenaars Truus Thijssen, Gert van Otterloo, Andrea van Sloterdijck, Marjo van Rest en Ciska van de Riet toverden anderhalf jaar geleden een voormalige kledingzaak in Tiel om tot galerie en de ruimte achter de winkel tot werkplaats en ontmoetingsruimte. Dit zogeheten KunstKabinet is inmiddels een begrip in de regio.

Huren met zijn vijven

De initiatiefnemers van KunstKabinet wonen allemaal in Tiel en leerden elkaar kennen via het Creatief Platform Tiel. Thijssen: ,,Wat wij willen, is samenwerken, elkaar stimuleren en van elkaar leren. Toen er in februari 2021 een mooi pand aan de Waterstraat 46 in Tiel te huur kwam te staan, besloten we dit met z’n vijven huren.”

Van Otterloo: ,,Eenmaal getekend, hebben we eerst alles opgeruimd en schoongemaakt en in april hadden we onze eerste expositie al.”

Quote We kregen meteen al veel bezoekers die naar de expositie­mo­ge­lijk­he­den vroegen. Truus Thijssen

Het was al de bedoeling maandelijks een expositie te presenteren. Ook met werk van gastkunstenaars. Thijssen: ,,We hadden vooraf al een lijst opgesteld met kunstenaars die wilden we gaan aanschrijven. Maar dat is er nooit van gekomen. We kregen meteen al veel bezoekers, waaronder kunstenaars, die naar de expositiemogelijkheden vroegen. Dat liep al snel zo uit de hand, dat we moesten gaan plannen.”

Agenda vol tot en met januari

De galerie is bij kunstenaars zo populair, dat de agenda al tot en met januari 2023 vol staat. Thijssen: ,,Tiel kent wel expositieruimtes, maar niet heel veel. En die van ons wordt ervaren als ‘een warm nest’.”

Van Otterloo: ,,En dat geldt voor exposanten, maar zeker ook voor bezoekers. Er zijn ook mensen die elke maand terugkomen, omdat ze weten dat er elke maand nieuw werk is.”

Het KunstKabinet heeft zich in korte tijd stevig op de kaart gezet en de oprichters zijn daar uitermate content mee. Van Otterloo: ,,Wij willen mensen laten genieten van wat wij maken en leuk vinden. Fantastisch natuurlijk dat er zoveel belangstelling voor is. We willen ook nog verder groeien. Zo hebben we al een paar keer livemuziek gehad en komt er in het najaar een poëziemiddag.”