Lange file door kleine tractor die op A15 van vrachtwagen valt; snelweg weer vrij

Bommeler­waards weekblad De Toren na ruim halve eeuw in andere handen

26 mei ZALTBOMMEL - Na 52 jaar heeft weekblad De Toren een andere eigenaar. Net als Het Carillon in Kerkdriel is het huis-aan-huisblad door DPG Media verkocht aan Kontakt Mediapartners in Goudriaan. Of de nieuwe eigenaar de titels handhaaft, is nog niet duidelijk.