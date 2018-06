Leidingbreuk in Geldermalsen, Vitens adviseert om water 3 minuten te koken

Examendra­ma in Culemborg: van slagen naar zakken door fout van school

17 juni Het is een nachtmerrie, een drama. Maar ze moeten door. Vijf examenkandidaten van het Koningin Wilhelmina College (KWC) in Culemborg dachten afgelopen woensdag hun vmbo-diploma in de pocket te hebben, tot ze op school kwamen en hoorden dat ze zich moeten richten op een herkansing. Een administratieve fout van de school is de boosdoener.