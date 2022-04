Lekker sporten met een Oranje-international in Ochten

Demi Korevaar, volleybalinternational van Oranje, heeft tientallen kinderen in Ochten maandag een nieuwe sportieve droom bezorgd. De scholieren mochten in sporthal De Linie met haar trainen en een wedstrijdje spelen.

Rianda Prijs is vakdocente gymnastiek bij de Burgemeester Houtkoperschool: ,,Het was natuurlijk extra leuk voor scholieren die al hier in Ochten bij Olympia volleyballen. Het is toch een soort droom om dan met een Oranje-international te kunnen spelen.”

Datzelfde enthousiasme zag ze bij kinderen van de Ochtense Rehobothschool: ,,Iedereen was heel vrolijk bezig. Of het Olympia meteen extra leden oplevert, weet ik natuurlijk niet, maar ik zag alleen maar blije gezichten. Ik geloof wel in dit soort promotie-activiteiten.”

Gezond en sportief

De scholieren van groep 6 mochten vragen stellen aan Korevaar en kregen via wethouder Herma van Dijkhuizen ook informatie over gezond bewegen en gezond eten.

Van Dijkhuizen is blij met dit bezoek van Korevaar: ,,Een prachtig begin van de periode dat clubs en organisaties in de gemeenten Neder-Betuwe en Buren sportieve activiteiten organiseren voor onze inwoners. Dit als opmaat naar september, als het wereldkampioenschap van start gaat en Neder-Betuwe en Buren gastgemeente zijn voor team Italië.”

Project Back to School

Net als Demi dat deed in Ochten, bezoeken andere Oranjespeelsters scholen in Nederland. Dit doen zij binnen het project Back to School, onderdeel van de promotiecampagne Play Volleybal. Natuurlijk met als doel dat er meer mensen gaan volleyballen.

Het Wereldkampioenschap Volleybal Vrouwen heeft van 23 september tot en met 15 oktober plaats in Nederland en Polen. Het is de eerste keer dat Nederland een wereldkampioenschap volleybal toegewezen krijgt. Er worden zo’n 200.000 toeschouwers verwacht. Gelderland is gastprovincie voor alle 24 deelnemende landen en gebruikt dat om gezond sporten te stimuleren. Zoals met de volleyclinic in Ochten.