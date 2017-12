Lia legde legendarisch Bergkamp-moment vast in brons

Bergkamps gezicht bezorgde Krol nog even hoofdbrekens. ,,In eerste instantie had ik exact het gezicht gemaakt dat hij trok op het moment van de aanname. Maar dat zag er niet goed uit. Hij had zijn lippen getuit, alsof hij aan het zoenen was, het was net een karikatuur. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus daar heb ik mijn artistieke vrijheid gepakt en zijn grimas veranderd. Hij kijkt nog altijd zeer geconcentreerd.’’



Bergkamp zelf was volgens Krol te spreken over zijn toen nog jonge koppie. ,,Ik had het moment goed gevangen, zei hij. En hij was eerlijk, dat weet ik zeker. Ik heb de laatste tijd veel over hem gelezen en weet inmiddels dat hij erg eerlijk en direct is. Hij kan niet sociaal wenselijk zijn en theater spelen. Als hij het niet mooi had gevonden, had hij gewoon zijn mond gehouden.’’