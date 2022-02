LIVE | Verdachten aanslagen met mortierbommen in Hedel en Kerkdriel wilden ‘alleen maar afschrikken’

Bestelbus mist afslag op A2 bij Culemborg en slaat over de kop

Op de afrit van de A2 bij Culemborg is vanmiddag een bestelbus over de kop geslagen. De bestuurder miste de bocht en kwam vervolgens met zijn voertuig op zijn kant in het gras terecht. Het verkeer moet omrijden via de volgende afslag.

10 februari