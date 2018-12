Logeerpartijtje Alem eindigt in trauma voor 11-jarige Jessica: ‘Die man heeft haar leven kapot gemaakt’

ALEM - Jarenlang misbruik in een dorp van nog geen 600 inwoners. De levens van ouders en kinderen uit Alem staan sinds deze zomer volledig op hun kop. Het vergt moed om het zwijgen over misbruik te doorbreken, maar de 11-jarige Jessica deed het en bracht zo een groot schandaal aan het licht. Moeder Carolien is trots op ‘haar meisje’ en vertelt voor het eerst haar verhaal. ,,Er zijn hier in Alem families verscheurd, kinderlevens kapot gemaakt.”

Of Jessica mag blijven logeren? Tuurlijk, geen probleem, reageert Carolien op een sms’je van de ouders van Jessica’s beste vriendinnetje. Op dat moment heeft ze nog geen idee wat haar tienerdochter die zomerse woensdagavond te wachten staat. ,,Ze ging er met zo veel plezier heen, maar nu wenst ze dat ze dat huis nooit was binnengegaan.”

Onschuldig logeerpartijtje

In dat huis, slechts een paar kilometer meter verderop, beleeft Jessica ‘de ergste avond van haar leven’. Dat terwijl er in eerste instantie nog niets aan de hand lijkt. Gewoon een onschuldig logeerpartijtje met een van haar beste vriendinnetjes. Dat verandert als de vader des huizes naar boven komt lopen.

,,Ze hoort hem beneden zeggen tegen zijn vrouw dat hij gaat kijken of de kinderen slapen”, zo tekent Carolien het verhaal van haar dochter op. ,,Ze hoort hem binnenkomen en doet dan net alsof ze slaapt. Dat had ze immers beloofd.”

Doodsbang

,,Maar dan gebeurt er iets: Jessica voelt die man opeens over haar heen hangen! Hij komt op plekken waar een volwassen man niet hoort te komen. Mijn dochter is doodsbang, durft haar ogen niet open te doen en hoopt dat het snel voorbij is. Dat het nog maar eventjes duurt.”

Maar even duurt niet even. ,,Ze heeft het gevoel alsof hij een uur lang met haar bezig is. Ze wordt voortdurend gestreeld en ziet steeds flitsen, waarschijnlijk van een camera of een mobiele telefoon. Ze weet zich geen raad, maar beseft zich wel dat ze nu écht iets moet doen, voor er ergere dingen gebeuren. Ze doet net alsof ze wakker wordt, strekt haar armen en benen en vraagt aan hem of het al licht is.”

‘Ik ben door hem aangeraakt’

De man stopt dan met zijn handelingen en zegt tegen het meisje dat ze rustig verder moet slapen. Zijn eigen dochter is op dat moment wel in een diepe slaap en krijgt niets van het gebeuren mee. Ze heeft ook geen idee dat haar beste vriendinnetje in haar bed ligt te rillen van angst. ,,De volgende dag merkten we meteen dat er iets met onze dochter was”, vertelt Carolien. ,,Ze was angstig, stil en totaal niet zichzelf.”

Aanvankelijk lijkt Jessica het trauma voor zich te willen houden, maar aan de eettafel breekt ze: mam, ik ben door hem aangeraakt, terwijl ik aan het slapen was. Vanaf dat moment gaat het snel. Carolien licht de ouders van Jessica’s klasgenootjes in en waarschuwt de politie. Een paar dagen later wordt de vader opgepakt op verdenking van ontucht.

Landelijk nieuws

Justitie legt vervolgens na onderzoek een groot schandaal bloot: Jessica blijkt niet het enige slachtoffertje. De vader heeft de afgelopen drie jaar mogelijk aan acht of meer meisjes gezeten en maakte ook nog eens stiekem opnames van twintig kinderen van wie de identiteit nog onbekend is.

Zo wordt Alem, een gehucht met nog geen 600 inwoners, in één klap landelijk nieuws. Families in het dorpje zijn in rep en roer en leven tussen hoop en vrees: toch niet onze dochter? Ouders krijgen amper informatie van de politie en roepen onder andere het Brabants Dagblad om hulp. ,,Weten jullie toevallig meer?”

Doofpot

De ouders hebben het gevoel alsof de betrokken instanties de zaak in de doofpot willen stoppen. ,,Zo min mogelijk media-aandacht, en dan zal Nederland het snel weer vergeten. Nou, mooi niet dus. Ons verhaal, ons verschrikkelijke verhaal, moet verteld worden. Er zijn hier families verscheurd, kinderlevens kapot gemaakt.”

Omdat de ontuchtpleger in dit geval een bekende is, is het vertrouwen en gevoel van veiligheid dat Jessica bij volwassenen heeft aangetast, zegt Carolien. ,,Onze dochter is na die avond heel onzeker en angstig geworden. Ze slaapt slecht en beleeft alles steeds weer opnieuw.”

Schuldgevoelens

En, volgens Carolien het ergste van alles, voelt het meisje zich ‘ongelooflijk schuldig’. ,,Ze vindt dat door haar toedoen de vader van haar beste vriendinnetje in de gevangenis zit. Dat het allemaal haar schuld is. Wij zijn super trots op haar, maar zelf zegt ze: mam, als ik het over zou doen, had ik het nooit verteld.”

Wekelijke bezoekjes aan een psychiater moeten ervoor zorgen dat schuldgevoel en schaamte plaatsmaken voor zelfvertrouwen en zelfrespect. Hiervoor krijgt Jessica onder andere zware therapie met geluidstrillingen en confronterende gesprekken. ,,Dat is niet niks voor een meisje van 11", verzucht haar moeder.

Seksueel binnengedrongen

,,Het zegt ook genoeg wat zij en de andere kinderen hebben moeten doorstaan. En dan is Jessica er nog redelijk goed vanaf gekomen, er zijn kinderen hier in Alem waarbij er nog veel meer is gebeurd.” Daarmee doelt Carolien op de informatie die het Openbaar Ministerie vorige maand naar buiten bracht op de pro-forma zitting. De man zou niet alleen de kinderen gestreeld hebben, maar zou ook seksueel zijn ‘binnengedrongen’.

Dat nieuws is bij de ouders als een mokerslag aangekomen. ,,We zijn ook heel erg bang voor de beelden die gemaakt zijn. Want waar zijn die gebleven? Zijn ze misschien verspreid? Zien wij onze kinderen straks op van die vieze websites voorbijkomen? Heel Alem is daar bang voor.”

Spijt

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie stelt de ouders gerust en vertelt dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn dat de beelden via sites of social media verspreid zijn. Wat de verdachte hier zelf over heeft verklaard, is niet bekendgemaakt. Wel heeft hij een soort schuldbekentenis afgelegd.

,,Ik heb spijt en ik schaam mij enorm”, stamelde hij vorige maand in de rechtszaal. ,,Ik snap dat ouders boos op mij zijn. Ik moet boeten voor wat ik heb gedaan.” Verder verklaarde hij dat hij alleen gehandeld heeft en dat zijn gezin van niets wist.

Emoties

De ouders in Alem zijn blij dat de verdachte langer vast blijft zitten, maar hebben wel het gevoel dat ze door justitie van het kastje naar de muur worden gestuurd. Een woordvoerder begrijpt de emoties, maar vertelt dat het OM niet alle informatie met de ouders kan delen ‘zolang het onderzoek loopt’.

,,Zij krijgen nog de gelegenheid om voor de inhoudelijke behandeling met de officier te spreken”, belooft de woordvoerder. Op 10 januari gaat de zaak weer verder.

De echte namen van de betrokkenen zijn bekend bij de redactie. Uit privacyoverwegingen is besloten de namen te fingeren.