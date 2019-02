Love is in the air op Valentijnsdag

RIVIERENLANDERS Kees van Koeveringe bouwt aan de stuurhut van de Titanic

9:00 KERK-AVEZAATH - De musical Titanic van Elstars Muziek Theater zit elke dag in het hoofd van Kees van Koeveringe (70) uit Kerk-Avezaath. ,,Ik ben een van de decorbouwers. Mijn vrouw speelt in musicals van de stichting Stallure in Tiel. Zo ben ik er in gerold. Ik bouw ook decors voor Buren Toen Theater en Idem Dito.’’