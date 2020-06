Man (20) aangehouden in onderzoek naar gevonden handgranaat voor appartement in Kerkdriel

‘Dit is geen grap, ik heb een handgranaat gevonden.’ Het telefoontje van Diana van Eeuwijk (36) aan 112 zorgde die maandagmorgen al vroeg voor consternatie bij de hulpdiensten. De krantenbezorgster had direct door dat ze te maken had met een serieus explosief.



Terwijl ze een Brabants Dagblad door de brievenbus wil doen, ziet ze ze de granaat. De metalen pin ligt ernaast. ,,Ik dacht: dit is menens. Dus ik heb eerst de krant in de bus geduwd, en vervolgens 112 gebeld.” Het is dan 04.45 uur in de ochtend, in het dorp slaapt vrijwel iedereen nog. Maar niet veel later wordt iedereen in de omgeving bruut gewekt. Een dertigtal mensen wordt uit hun huis gehaald, de omgeving ruim afgezet.