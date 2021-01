Man (33) ontkent na jaren nog steeds schokkende martelmoord op vader en zoon in Hurwenen

Tot 25 jaar cel voor dubbele moord Hurwenen

24 maart ARNHEM - Marktkoopman Marcel B. en diens zoon Mark B. uit Hellevoetsluis moeten respectievelijk 25 en 18 jaar de cel in voor de moord op een textielhandelaar en zijn zoon in Hurwenen in september 2008. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem dinsdag bepaald.