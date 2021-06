Man (37) verstopte grondstoffen voor drugs onder de babykamer en in de auto van zijn vriendin

ALEM - Een 37-jarige man uit Alem is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 18 maanden cel wegens het bezit van grondstoffen voor harddrugs, zoals crystal meth en speed. De helft van die straf is voorwaardelijk, maar moet hij wel uitzitten als hij binnen twee jaar weer in de fout gaat. Hij werd vrijgesproken voor het rijden in een gestolen auto met valse kentekenplaten.

Door die auto liep de man in februari bij Liempde tegen de lamp. Dankzij ANPR-camera’s kwam de politie hem op het spoor.



Berichten in zijn telefoon waren aanleiding om de woning van de man aan ’t Buske in Alem te doorzoeken. Daar werd in de kruipruimte onder de babykamer een jerrycan gevonden en in het tuinhuis zakken met drie kilo bruine kristallen.

120 kilo poeder in auto vriendin

Voor de woning vond de politie in de auto van de vriendin van de man zakken met in totaal 120 kilo poeder. In alle gevallen ging het om grondstoffen voor het maken van synthetische harddrugs.



Ook lagen in de auto zakken met in totaal drie kilo kristalachtige substantie. Net als de 25 liter vloeistof in de kruipruimte onder de babykamer en de spullen in het tuinhuis bevatte deze stof een lage concentratie crystal meth.

Volledig scherm Crystal meth, de harddrug waarvoor de man uit Alem een grote hoeveelheid grondstoffen in huis had. © Getty Images/iStockphoto

Geen onderdak

De straf, die overeen komt met de eis, had zwaarder kunnen uitpakken. De rechtbank heeft er rekening mee gehouden dat het gezin geen onderdak meer heeft, waardoor hij getroffen is door de gevolgen van de door hem gepleegde misdrijven. Burgemeester Henny van Kooten besloot dat het huis in Alem per 1 juni drie maanden dicht moet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.