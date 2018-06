Man (44) overleden na botsing tegen boom bij Hedel

Drijvende vuilnis­belt Eck en Wiel; Weer roept vervuild slib om maatrege­len

15 juni ECK EN WIEL - Toen de kinderen van Annette de Jong* klein waren, zwommen ze met veel plezier in de Ingensche Waarden, het water tegenover hun huis. Nu zou ze dat onder geen beding meer toestaan; de plas is door het jarenlang storten van vervuild slib veranderd in een drijvende vuilnisbelt. Omwonenden klagen steen en been, de staatssecretaris zint op maatregelen.