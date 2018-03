Man betrapt met aangeschoten buizerd

FC Lienden zakt ver door de ondergrens

17 maart LIENDEN – Ontluisterend was het spel van FC Lienden tegen Jong Sparta Rotterdam. Op de 1-3 nederlaag viel helemaal niets af te dingen. Juist op eigen veld is FC Lienden dit seizoen amper te kloppen, maar tegen Jong Sparta was de ploeg van trainer Hans Kraay geen schim van de ploeg die het normaal op De Abdijhof is.