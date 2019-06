Man smeert toilet van café in Kerkdriel onder met poep

Volgens de politie was de stank zo erg dat bezoekers van het café tijdelijk naar het terras moesten, terwijl personeel het toilet schoon aan het maken was.

De man in kwestie stond op dat moment nog een biertje te drinken op het plein. Omdat het café tijdelijk was ontruimd, de man onder invloed was en hij de openbare orde in het café had verstoord, is de man aangehouden door de politie.