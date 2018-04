Man valt 5 meter in kerktoren Velddriel, hoogwerker haalt 'm naar beneden

Nieuw dorpshuis Dodewaard loopt voor gemeente Neder-Betuwe in de papieren

7:00 DODEWAARD - Een nieuwe locatie voor het dorpshuis van Dodewaard samen met de bibliotheek, in of bij sporthal De Eng. Dat is de richting die zowel inwoners als de gemeente Neder-Betuwe op willen. Daar hangt wel een prijskaartje aan: de schatting is dat dit plan een investering van een half miljoen euro vergt. Op dit moment heeft de gemeente daar nog geen geld voor opzij gezet.