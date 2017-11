Man valt agenten aan met steen na thuisbrengen dronken vrouw

Hoeveel onkruid mag er op de stoep? Het staat allemaal op papier

17 november NEERIJNEN - In de Kerkstraat staat het onkruid tot aan de knieën, net buiten het dorp schieten uitlopers van boomwortels de lucht in en in Dorpstraat zijn de hagen niet gesnoeid. Politici en burgers wijzen snel naar Avri, maar is dat wel terecht?