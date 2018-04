Man zwaargewond na val van vrachtwagen in Waardenburg

Kantoor? Appartemen­ten? Koper weeshuis Tiel moet miljoenen bieden

7:01 TIEL - Na het postkantoor en de rechtbank is in Tiel opnieuw een fraai monumentaal pand te koop: het burgerweeshuis. Voor zo'n 2,5 miljoen kan de nieuwe eigenaar er alle kanten mee op, van appartementen tot een kantoor of een Bed & Breakfast.