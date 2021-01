Mannen die er met auto vandoor gaan in Tiel: straatroof of vluchtpoging?

Zonne (15) mist school en schrijft zorgen van zich af: ‘De directeur moest zelfs huilen bij het lezen van mijn verhaal’

28 januari CULEMBORG/ ASCH - Zonne Wateler is 15 jaar. Ze woont in Asch (‘en mijn vader in Zoelen’) en zit in 4 vwo op ORS Lek en Linge in Culemborg. Vorige week kon ze de slaap maar moeilijk vatten. Ze schreef een tekst die velen raakt.