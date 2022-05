Mannenbolwerk Buren krijgt vrouwelijke meerderheid in college, meer zeggenschap voor inwoners

100 euro boete voor Ingenaar die broek liet zakken na ruzie met buurvrouw

Wegens schennis van de eerbaarheid is een 54-jarige inwoner van Ingen dinsdag door de politierechter in Arnhem veroordeeld tot een boete van 100 euro. De man heeft zijn broek laten zakken toen hij een conflict had met zijn 74-jarige buurvrouw in Ingen. Er speelden al langer problemen.

25 mei