Maurik vreest vooral de 20- tot 40-jarige mannen

Verloeder­de jongeren­plek de Ples in Kesteren wordt weer opgeknapt

De verloederde jongerenontmoetingsplek de Ples in Kesteren wordt opgeknapt. Het is eigenlijk een idyllisch plekje waar het prettig hangen is voor jongeren. Maar er is ook overlast en vandalisme rond de eendenvijver in hartje Kesteren. De gemeente steekt er nu 50.000 euro in.

6 september