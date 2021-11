Maurikers vrezen voor ‘een Knokke aan de Rijn’: ‘Wat toerisme is prima maar het moet niet te gek worden’

,,Zo'n lint van bebouwing als je ziet langs de Noordzeekust in België is een schrikbeeld’’, zegt Gerard Sturkenboom uit Maurik. Mensen van de bewonersorganisatie Dijkwacht Maurik vrezen voor zo'n lint aan vakantieparken, vaak gemaakt van trespa, tussen het pontveer bij Eck en Wiel en steenfabriek De Roodvoet in Rijswijk.