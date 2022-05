Medel is een ‘money maker’: drie keer meer vraag dan aanbod naar grond op Tiels bedrijventerrein

Het bijna twintig jaar oude bedrijventerrein is voor de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe – omdat het deels op voormalig Neder-Betuws grondgebied ligt – dan ook een fijne money maker. Als het naar verwachting over drie jaar volgebouwd is, is er sinds 2002 zo’n 90 miljoen euro in geïnvesteerd en leverde dat 120 miljoen euro aan opbrengsten. De winst wordt eerlijk verdeeld op de gemeentehuizen in Opheusden en Tiel. Dit jaar pakken ze er beiden tussentijds alvast zo’n 5,5 miljoen euro uit die schatkist.