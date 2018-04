Meer Polenhotels in Gelderland nodig

Deze zeven huizen in de regio zijn te koop voor 3 miljoen euro of meer

5 april NIJMEGEN - Het is zaterdag weer Open Huizendag. Veel woningeigenaren zetten hun deuren open, in de hoop hun stekje snel te verkopen. Niet alleen eengezinswoningen en appartementen zijn te bezoeken, ook villa's en landhuizen. Dit zijn zeven van de duurste huizen in deze regio.