Meerdere gewonden bij ernstig ongeval op N327 in Geldermalsen

kerstgroet 'We gaan zo weer terug naar Ethiopië'

12:03 Rien en Els Redelijkheid gaan vanmiddag naar hun jarige dochter, maar als ze morgen worden gebeld, zitten ze zo weer in Afrika. Rien: ,,We zijn in Ethiopië geweest. Ik heb er geholpen een fabriek op te zetten voor staalprofielen en steen, om huizen te bouwen. Mijn vrouw is met kleding de krottenwijken in gegaan. Als we voor een paar maanden worden gevraagd, gaan we zo weer.’’ ,,Langer willen we niet’’, zegt Els, ,,dan missen we onze elf kleinkinderen te veel. Maar als iedereen zo'n ervaring kon beleven, zou de wereld er anders uitzien.’’