Megapark met 121.000 zonnepanelen bij Kapel-Avezaath

Veilig Fruitcorso in Tiel dankzij Bas en Martin

12 september TIEL - Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten bij het Fruitcorso, dat dit weekend in Tiel plaatsvindt. ,,Wat doe je bijvoorbeeld als het parcours te vol dreigt te raken?’’, zegt Bas Essing. De 22-jarige houdt zich bezig met de veiligheid op en rond het parcours, terwijl Martin van Arkel er vooral op let dat alle corsowagens zonder gevaar in de stoet kunnen meerijden.