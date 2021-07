Meisje zwaargewond bij ernstig ongeval bij fruitbedrijf in Beusichem: twee traumaheli's geland

iPads voor jonge patiënten Ziekenhuis Rivieren­land, met optreden van Brace en Jeffrey Heesen toe

9 juli TIEL - In het ziekenhuis liggen is nooit fijn, en zeker voor kinderen kan het soms behoorlijk eng zijn: een beetje afleiding is dan erg welkom. En welk kind kun je nou niet even de ziekenhuissituatie doen vergeten met een spelletje of filmpje op de tablet?