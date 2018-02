Mensen trekken vlot de portemonnee voor poes Lotte

Na EK in Finland wacht WK Padel in Spanje voor Tielse tennisleraar

12:00 TIEL - De Tielse tennisleraar Jack Engelaar (54) speelt in september op het wereldkampioenschap Padel in het Spaanse Malaga. In de 50plus-categorie heeft hij in de voorbereiding alvast succes: met het Nederlands team won hij in Helsinki het officieuze EK.