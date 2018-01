Mercedes zwaar beschadigd door brand in Tiel

Zes jaar cel geëist om bijna fatale steek 'met zwaard' in Tiel

9 januari TIEL - Had de verdachte nu een ploertendoder of een zwaard in zijn hand tijdens een dronkemansruzie in de vroege ochtend van 20 augustus jl. in de Korte Nieuwsteeg te Tiel? Dat was dinsdag de cruciale vraag tijdens de rechtszaak in Arnhem tegen een 22-jarige Tielenaar.