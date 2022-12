Merry Circus: het zelfverzonnen kerstverhaal van ouders en leraren op Geldermalsense school

Het is volgens Else de Maaijer van het onderwijsteam een unieke vorm en samenwerking. ,,Dat ouders én leerkrachten samen het kersttoneel opvoeren, bestaat al een kleine twintig jaar. De eerste jaren nog met een bestaand script, maar sinds 2010 een zelf verzonnen verhaal. We laten de fantasie er flink op los.”

Twee maanden improviseren, laatste drie weken mét regisseur

Een clubje liefhebbers steekt in september de koppen bij elkaar om spontaan een thema en een bijbehorend verhaal te verzinnen. ,,Daarna gaan we improviseren en in de laatste drie weken halen we er een professionele, betaalde regisseur bij. Die zorgt dat het helemaal goed komt te staan en de karakters goed tot uiting komen’’, voegt De Maaijer toe.

Het stuk dat deze week werd opgevoerd heet Merry Circus. Wel in alle creativiteit van vorig jaar bedacht. De Maaijer: ,,Het was eigenlijk voor vorig jaar kerst bestemd, maar toen was er in december plots weer een corona-lockdown.” In 2020, ook al gedomineerd door de pandemieperikelen, werd de toneelvoorstelling eenmalig vervangen door een opgenomen kerstfilm; uiteraard met ouders en leerkrachten in de cast.

Sommige ouders doen acht jaar mee

Ouders mogen net zo lang meedoen als dat een kind op school zit. ,,Wordt dat groep 8, dan is het dus ook het laatste jaar voor die ouders. In dat jaar mag ook eenmalig het kind meedoen, dit jaar is dat één meisje uit groep 8. En ja, zo doen sommige ouders al acht jaar mee aan ons kersttoneel.”

Woensdag aan het einde van de middag werd het 55 minuten durende stuk aan groep 1 tot en met 4 opgevoerd. Daarna is er op school tezamen met de bovenbouw - groep 5 tot en met 8 - een gezamenlijke maaltijd. In de vroege avond was het dan de beurt aan de oudste leerlingen, de school telt er in totaal 285, om te kijken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.