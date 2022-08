Met kaart en kompas het paard op; Anouk (16) uit Lienden doet mee aan het WK TREC

TREC staat voor Technique de Randonnée Equestre de Compétition en betekent letterlijk ‘competitieve ruiter trektochttechnieken’. De tak van sport is ontstaan toen de toeristenindustrie in Frankrijk op gang kwam. Om tijdens trektochten te paard de toeristen allemaal veilig op de plaats van bestemming te krijgen, werd de begeleiding hiervoor speciaal opgeleid.

Van Hese kwam via plaatsgenote Dewi Bergman in aanraking met TREC. ,,Zij was al langer bekend met deze sport en praatte er altijd heel enthousiast over”, vertelt de inwoonster van Lienden. ,,Dewi heeft mij toen meegenomen naar een oefendag en ik was meteen om. De afwisseling in het rijden en de samenwerking tussen paard en ruiter is wat het zo leuk maakt.”