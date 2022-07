Met opvang van asielzoekers in Zaltbommel en Culemborg is doel van Gelderland-Zuid behaald

ZALTBOMMEL/CULEMBORG - Met het tijdelijk onderdak bieden aan 225 asielzoekers voldoet de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vanaf maandag 18 juli aan het dringende verzoek vanuit Den Haag om de asielopvang te ontlasten. Er komen 65 asielzoekers in Zaltbommel en 120 in Culemborg.

De opvang in Culemborg en Zaltbommel is voor mensen voor wie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek is. De beide gemeenten krijgen steun van de veiligheidsregio op het gebied van organisatie, inrichting van de locaties en mensen om de opvang in goede banen te leiden.

Zaltbommel heeft sporthal De Ring beschikbaar gesteld. In Culemborg verblijven de asielzoekers in een bedrijfshal aan de Bellweg. Beide hallen zijn de afgelopen jaren gebruikt voor coronatesten en -vaccinatie. Vrijdag kregen belangstellenden in Zaltbommel te horen dat De Ring met 65 mensen het maximum heeft bereikt. ‘Als er ergens meer mensen worden ondergebracht, dan is het in Culemborg’, was de boodschap.

‘Niet onze taak, wel onze plicht’

Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, over de opvang van asielzoekers: ‘Het is een schrijnende situatie dat er dag in dag uit mensen in een onmenselijke situatie in Nederland verblijven.” Bruls zegt dat het formeel niet de taak is van de gemeenten en de veiligheidsregio om het probleem op te lossen. ,,Toch zien we het als onze plicht om hier onze medemenselijke verantwoordelijkheid in te nemen. Ik ben blij en dankbaar dat de gemeenten Culemborg en Zaltbommel hier hun bijdrage aan leveren.’

Het ministerie heeft de veiligheidsregio's ook gevraagd om statushouders versneld te plaatsen. Dan gaat het om huizen voor deze mensen, die al toestemming hebben om in Nederland te blijven. Voor de 14 gemeenten in Gelderland-Zuid, dus ook Rvierenland, betekent dit dat er 183 woningen of tussenoplossingen moeten komen om deze groep 6 weken te huisvesten. Alle gemeenten onderzoeken de mogelijkheden.

