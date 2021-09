Metamorfose Willemspolder moet van IJzendoorn badplaats maken

De Beweegbus parkeert in Kerk-Avezaath: ‘We zien ze vrijwel altijd vrolijk vertrekken’

23 september KERK-AVEZAATH - Een balletje trappen of een potje knotshockey: het kan allemaal als de Beweegbus staat geparkeerd. Op deze woensdagmiddag is het voetbalveld van Teisterbanders in Kerk-Avezaath één van de halteplaatsen.