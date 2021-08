Metershoge vlammen bij schuttingbrand in Tiel; brandweer voorkomt dat vuur overslaat

Gemeente Tiel wil Skaeve Huse achter dichte deuren bespreken, omwonenden vinden dat iedereen erbij moet kunnen zijn

6 augustus TIEL - Omwonenden maken zich zorgen over de veiligheid als tussen de Lingeweg en Schaarsdijkweg in Tiel zogenoemde Skaeve Huse komen te staan. Dat de gemeente die in een besloten bijeenkomst wil bespreken, is in het verkeerde keelgat geschoten: ‘Dit is voor iedereen relevant’.