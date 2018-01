Minder treinen vanaf stations Tiel en Geldermalsen door koperdiefstal

‘Die autobranden in Culemborg moeten nu echt een keer afgelopen zijn’

26 januari CULEMBORG - De politie zit met de handen in het haar en betrekt het publiek vanaf nu actief bij het opsporen van de daders van de vele autobranden van de afgelopen weken. In de Lekstad vlogen afgelopen periode zo’n zeventig auto’s in de fik. Vrijdagmiddag kon het publiek op de Markt in Culemborg rechtstreeks hierover spreken met de politie.