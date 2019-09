Minderjarig meisje opgepakt voor enorme reeks brandstichtingen Zuilichem

Al sinds juli is er sprake van branden in Zuilichem. Containers, coniferen en auto's moesten het ontgelden. In juli brak er zelfs in één week tijd tien keer brand uit. In de maanden daarna bleven de brandjes elkaar opvolgen. Vandaag nog werd er brand gesticht op een dak van een overkapping van een woning.

Cameratoezicht

Een week geleden gingen er nog coniferen in vlammen op in de straat waar de verdachte woont. Eerder deze dag werd nog duidelijk dat het cameratoezicht naar aanleiding van de branden werd verlengd. Dat besloot burgemeester Van Maaren.



Er hangt een camera op de hoek van De Boogerd met de Morgenstraat. Begin september werd besloten de camera's op te hangen door Burgemeester Peter Rehwinkel. In juli wilde loco-burgemeester Adrie Bragt het om niet nader genoemde redenen niet doen. Inwoners van het dorp regelden toen zelf patrouilles.



De verdachte zit vast. Zijn of haar woning is doorzocht. De politie is een groot onderzoek gestart om te kijken wat de betrokkenheid van de verdachte is bij alle branden van de afgelopen maanden.