Minimaal 600 huizen erbij tot 2026 in Buren, ook tiny houses en knarrenhofjes zijn meer dan welkom

Ook in Buren is de woningnood hoog. Dat is voor de coalitie van GB, PCG en CDA dan ook aanleiding om daar zwaar op in te zetten. Overigens hebben de andere partijen daar ook op aangedrongen. En het is de bedoeling dat inwoners met een economische of sociale binding met de gemeente, omdat ze hier al werken of wonen, als eerste de kans krijgen om een betaalbare nieuwbouwwoning te kopen of te huren.