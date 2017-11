Dominee van Rhenoy bij kennis, gewonde man is enige verdachte

RHENOY - Dominee Ebi Wassenaar is bij kennis nadat ze dinsdag werd aangevallen in haar kerk in Rhenoy. Collega's omschrijven de situatie van de 64-jarige predikante als 'zorgelijk'. Ze zou half verlamd zijn.

De man, van wie de politie vermoedt dat hij de dominee heeft mishandeld, ligt net als Wassenaar nog in het ziekenhuis. De politie heeft het slachtoffer noch de verdachte kunnen spreken.

Identiteit

De man die de dominee vermoedelijk heeft verwond, is formeel nog niet aangehouden. Daarom geeft de politie zijn leeftijd en woonplaats nog niet prijs. Ook blijft onvermeld waar hij is gevonden. Anders zou volgens een woordvoerder zijn identiteit 'te zeer herleidbaar' zijn.

De politie bevestigt dat deze man de enige verdachte is in deze zaak. Van andere betrokkenen is zeer waarschijnlijk geen sprake. ,,We hebben niemand anders op het oog en we zoeken op dit moment ook niet naar andere betrokkenen.’’

Kwetsbare toestand

De politie wil uit oogpunt van privacy niet zeggen wat de man precies mankeert. Hij is bij kennis geweest, maar is dermate zwak en ligt 'in kwetsbare toestand in het ziekenhuis' dat hij niet aangehouden kan worden.

Woensdag meldde de politie dat hij medische hulp nodig had. De politie zegt nu wel dat hij niet gewond is geraakt in de kerk. Ook is duidelijk dat zijn aandoening niets psychisch is. Het moet eerder in de richting van hartklachten of iets vergelijkbaars worden gezocht.

Geschokt