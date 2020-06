Mogelijk geschoten op woning in Kerkdriel

Ziekenhuis Rivieren­land houdt digitale herden­kings­dienst voor overleden coronapa­tiën­ten

8:30 TIEL - Ziekenhuis Rivierenland in Tiel houdt op 7 juli een herdenkingsbijeenkomst om de coronapatiënten te herdenken die in het ziekenhuis zijn overleden. Het digitale samenzijn is bedoeld voor zowel nabestaanden van de patiënten als betrokken ziekenhuismedewerkers.