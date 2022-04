Molen Johanna in Culemborg wacht kostbare reparatie: ‘Risico bestaat dat een wiek afbreekt’

Molen Johanna in Culemborg-West staat voorlopig stil. De constructie van de wieken is onveilig, waardoor verder draaien onverantwoord is. Reparatie kost 100.000 euro.

De Culemborgse molen is niet de enige in Nederland die is stilgezet vanwege een probleem met de wieken. Eerder werd bekend dat negentien molens van het Utrechts Landschap onveilig zijn. En ook de molen in Buren is stilgezet.

,,Toen we het nieuws uit Buren hoorden waren we er al bang voor dat het bij onze molen ook wel eens fout kon uitpakken’’, vertelt Martin Bluijs, een van de twee vrijwillige molenaars in Culemborg. ,,Na onderzoek door een gespecialiseerd bureau bleek inderdaad dat een roede niet veilig is. Het risico bestaat dat een wiek afbreekt, zoals bij verschillende molens in Nederland al is gebeurd.’’

Quote De molen kan niet helemaal stil blijven staan, want dan holt de conditie achteruit Martin Bluijs, vrijwillige molenaar De roeden vormen het stalen kruis waaraan de wieken zijn bevestigd. Het geheel wordt het ‘gevlucht’ genoemd. Dat moet nu worden vervangen. ,,Daar gaat de eigenaar over, stichting Elisabeth Weeshuis’’, zegt Bluijs. ,,Het is een kostbare ingreep, zo’n 100.000 euro. En dan zit je ook met de levertijd. Die kan oplopen tot wel twee jaar. Van de 1250 molens in ons land staan enkele tientallen stil omdat ze gerepareerd moeten worden. En er is maar een beperkt aantal bedrijven dat dat kan. Er heerst daar topdrukte’’.

De uit 1888 stammende grondzeiler Johanna is wekelijks volop in bedrijf met molenaars Bluijs en Russ Pulles en drie leerling-molenaars. ,,Momenteel beraden wij ons op mogelijkheden om gedurende deze tijd toch te blijven produceren.’’ Dat is niet de enige uitdaging, zegt Bluijs: ,,De molen kan niet helemaal stil blijven staan, want dan holt de conditie achteruit. Dus moeten we hem om de zoveel tijd gecontroleerd een aantal slagen laten maken.’’

Voorzitter Treja van den Heuvel van stichting Elisabeth Weeshuis, die afgelopen donderdag over het euvel werd geïnformeerd, meldt dat de kwestie hoog op de agenda staat.

