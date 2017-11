Tielse Molukkers: landelijke erkenning KNIL-militairen is belediging

Eigen bestuur

Opvallend genoeg pleiten de Molukkers wel voor een gebaar van het eigen stadsbestuur. ,,Het is een gevoel. We zijn al tientallen jaren in Tiel, we kennen de mensen hier, ook in de politiek, onze vaders liggen in deze stad begraven. Voor mij voelt het beter om de erkenning te krijgen van onze eigen burgemeester en wethouders, dan van een hoge pief van Defensie. Ik ben benieuwd hoe ons bestuur aankijkt tegen de Molukse gemeenschap. Ik heb nog niets gehoord, maar ik hoop op een positief gebaar’’ , zegt een van de Molukkers.