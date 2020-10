Mondkapjes het nieuwe zwerfafval in opkomst in Rivierenland

Culemborg­se 65-plus­sers met theateram­bi­ties kunnen volgende maand corona­proof aan de slag

15 oktober In Culemborg kunnen 65-plussers met theaterambities vanaf november deelnemen aan Ouderen on tour. In deze theaterwerkplaats gaan senioren onder leiding van professionele theatermakers in de Gelderlandfabriek in tien sessies aan de slag met actuele thema’s in de zorg.