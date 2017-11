Monique (44): 'Rouwen om twee mannen is knap ingewikkeld'

Lot: ,,Natuurlijk was ik erg verdrietig en boos, maar ik had ook het gevoel dat het zo had moeten zijn. Dat ik in nog in zijn leven ben gekomen om die grote wensen van hem, trouwen, een kind krijgen, te vervullen.’’



Daten: ,,Ik heb de jaren daarna wel gedatet, maar had nooit het gevoel van 'tsjakka!' Pas bij Rob, een studievriend van Jos, vond ik het weer allemaal. De vonk sloeg over, en hoe!’’



Droom: ,,Na een aantal maanden vonden we ons droomhuis, waarin plek genoeg was voor ons, zijn dochters en Jan. Maar voor we konden verhuizen werd Rob ziek. Hij bleek een tumor te hebben. Kwaadaardig, met uitzaaiingen naar de lymfeklieren en de lever.’’



Ziekenhuis: ,,We zijn afgelopen april in het ziekenhuis getrouwd, vlak voor zijn overlijden, vier weken na de diagnose. Het was verdrietig en beladen, omdat je weet dat je niet lang met elkaar getrouwd zal zijn. Het was ook mooi dat we konden laten zien dat onze liefde echt was.’’