Motief voor aanval op buurman met steel hakbijl in Tiel blijft vaag

De buurman overleeft het voorval, dat 29 september 2016 plaatsvindt, maar ternauwernood. De rechtbank veroordeelde de man begin dit jaar tot een celstraf van vier jaar, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk.

Boos

,,Maar daar ben ik het niet mee eens’’, zei de Tielenaar woensdag bedeesd voor het gerechtshof van Arnhem. De eerdere strafzaak liet hij aan zich voorbij gaan, naar eigen zeggen kon hij het destijds psychisch niet opbrengen om in de rechtszaal aanwezig te zijn. ,,Nu wil ik wel mijn verhaal doen. Ik herinner me ook meer van het voorval.’’ Dat bleek nog steeds niet heel veel te zijn: ,,Ik weet dat ik met dat ding in de tuin stond. Verbouwereerd. Ik heb me toen zelf aangegeven bij de politie. Ik was boos. Op mijn buurman, maar ook op mezelf. Wat ik precies heb gedaan? Dat ben ik nog steeds kwijt. Ik had een black-out.’’

Vast staat dat het al langer niet boterde tussen de twee buren: in mei van datzelfde jaar komt het al tot een handgemeen tussen beiden. De verdachte zou zich storen aan 'overlast' van de buren: klapperende containerdeksels, lichtsensoren die aan en uitspringen. 'Alles is voor hem een trigger', laten de buren in een in de rechtszaal voorgelezen slachtofferverklaring weten. 'De meest normale zaken irriteren hem. Het is verschrikkelijk om naast hem te wonen.'

Keuze

Wat de concrete aanleiding voor het incident met de hakbijl is, blijft tot op de dag van vandaag onduidelijk. ,,Bij bestudering van het dossier proef ik wel dat het in de buurt al wat langer rommelde", constateerde de advocaat-generaal, aanklager in hoger-beroep. ,,Ik neem best aan dat het er lang niet altijd even gezellig was. Maar dat is niet relevant voor de behandeling van deze strafzaak. Het was toch echt de eigen keuze van verdachte om met de steel van een hakbijl op zijn buurman in te slaan. Hij heeft hem ongelofelijk hard aangepakt, terwijl er op dat bewuste moment geen enkele concrete dreiging was.’’