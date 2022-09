Muzikanten van verschillende korpsen lopen samen bij Fruitcorso

Het wordt voor muziekkorpsen steeds lastiger om voldoende mensen op de been te krijgen om samen op straat lopend muziek te maken. Joke van Vrouwerff is er voor het Fruitcorso in geslaagd om muzikanten van verschillende Betuwse korpsen samen te krijgen in één korps.

Van Vrouwerff, tegenwoordig wethouder platteland in West Betuwe, maar zeer actief in de Betuwse muziekwereld, is blij dat het toch gelukt is om één groot korps samen te brengen.

,,We noemen het voor de gelegenheid maar het Grote Regio Korps. De kern wordt gevormd door muzikanten van de Volharding uit Deil, maar er doen muzikanten mee van diverse korpsen uit Rivierenland. Te veel om op te noemen, maar tot in Lienden aan toe komen ze zaterdagmiddag meelopen tijdens het Fruitcorso. Bij ‘Fruitcorso by night’ zijn we overigens niet van de partij”, zegt de Gellicumse Van Vrouwerff.

Muziek in de familie

Haar voorliefde om muziek te maken, zit in de familie. Haar opa was 36 jaar voorzitter bij de fanfare in Buurmalsen. Haar vader, broer en twee zussen spelen ook muziek. Bij de fanfare in Deil speelt ze mee, maar Van Vrouwerff speelt ook in de Betuwse big band Sweet Blossom Orchestra, het dweilorkest ‘t Kapelleke en het saxofoonkwartet Sax voor Sax.

De wethouder weet dat muziek een verbindende factor kan zijn op het platteland: ,,Daarom ben ik zo blij dat het toch gelukt is om met Betuwse muzikanten zaterdag mee te lopen en muziek te maken bij het Fruitcorso. We hebben afgesproken dat we allemaal met het uniform lopen van ieders eigen muziekkorps. Dat belooft dus een kleurrijk en heel verrassend beeld op te leveren.”