Na afgelasten Fruitcorso nu ook streep door alternatief Betuwse Oogstweek: ‘Onze mogelijkheden zijn op’

Campings langs water en in boomgaard stromen snel vol: ‘Ontdek je plekje in eigen land, dat zie ik hier vaak gebeuren’

15 juli ZENNEWIJNEN/OPHEUSDEN/RUMPT - Extra reserveringen stromen sinds enkele dagen binnen bij verschillende campings in Rivierenland. De animo voor een plek nabij het water of in de boomgaard groeit. Dat valt niet los te zien van de toegenomen coronabesmettingsgraad in eigen land en de vrees van Nederlanders voor reisbeperkingen naar het buitenland.